MotoGP | Gp Misano 2 Day 1, Marc Marquez: “Bagnaia e Martin al momento più veloci”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha ottenuto il terzo tempo nella prima giornata di prove del Gran Premio dell’Emilia Romagna.

L’otto volte iridato del Gresini Racing ha faticato di più rispetto al duo di testa formato da Pecco Bagnaia e Jorge Martin e domani l’obiettivo è fare una buona qualifica che gli permetta di partire almeno nelle prime due file. Ecco cosa ha detto il vincitore di Aragon e di Misano 1 (GP di San Marino e della Riviera di Rimini).

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Sia Pecco (Bagnaia) che Jorge (Martin) sono andati molto forte. Ad oggi non mi vedo in lotta per la vittoria, rischierei di cadere per tenere quel ritmo, ma proverò a migliorare domani. E’ comunque stata una giornata positiva, abbiamo lavorato bene. La pista era più fredda e con più grip rispetto allo scorso Gran Premio corso qui, questo implica che sia tutto un po’ più aggressivo. In queste condizioni di solito facciamo più fatica e domani ci sarà da centrare almeno la seconda fila per fare una buona gara.”

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 Nuovo Pneumatico Anteriore Michelin Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Il nuovo pneumatico anteriore portato nel test del lunedì dalla Michelin è piaciuto a molti piloti, io, Pecco e Jorge siamo andati molto veloci. La verità è che per esperienza non basta un solo test per capire bene una gomma anteriore, si dovrà riprovare anche per una questione di sicurezza.”

4.5/5 - (8 votes)