MotoGP | GP Misano 2 Day 1, Quartararo: “Motore V4? Ce l’ha anche la Honda ma…”

MotoGP GP Emilia Romagna Misano Yamaha Monster – Grande prestazione di Fabio Quartararo a Misano, circuito dove si corre il Gran Premio dell’Emilia Romagna.

Il pilota francese ha infatti portato la Yamaha al suo miglior risultato in prova della stagione, un ottimo quinto posto nelle pre-qualifiche, con conseguente accesso diretto in Q2. Ecco cosa ha detto “El Diablo” al termine della giornata di prove dove ha parlato anche del futuro propulsore Yamaha, V4.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Penso che la quinta posizione fosse la migliore per cui potessimo lottare oggi. Abbiamo fatto del nostro meglio e ho fatto un giro fantastico. Penso che possiamo ancora migliorare un po’, ma ci siamo assicurati un posto in Q2. Volevo scendere in 1’30, ed è stato fantastico raggiungere quell’obiettivo oggi. Penso che domani potremo fare un altro piccolo passo, ma dopo così tanti giorni che siamo stati qui in sella, il margine è molto piccolo. Darò il massimo come ho fatto durante lo Sprint e la Race del GP di San Marino. Penso che abbiamo il ritmo. Purtroppo al momento la differenza la facciamo quando giriamo da soli, soprattutto in frenata, in gara con gli altri è molto più difficile.”

Dichiarazioni Fabio Quartararo Motore V4 Yamaha Day 1 GP Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Onestamente non posso dire se il V4 andrà meglio. E’ vero che le tre marche che sono davanti a noi hanno questa architettura (Ducati, Aprilia e KTM), ma anche la Honda ce l’ha (ed è molto indietro in classifica, ndr). Non penso che sarà la cosa più importante, non ho molte aspettative su quello. Yamaha sta spingendo molto forte in tutte le aree.”

