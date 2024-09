MotoGP | GP Misano 2 Day 1, Bagnaia: “Io e Martin tra i più forti”

MotoGP GP Misano Ducati – Pecco Bagnaia ha ottenuto il miglior tempo nella prima giornata di prove del Gran Premio dell’Emilia Romagna, 14esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il pilota della Ducati ha anche stabilito il nuovo record del Misano World Circuit Marco Simoncelli, 1:30.286 portando la sua Desmosedici GP 24 davanti ad altre quattro moto della casa di Borgo Panigale, quelle di Jorge Martin, Marc Marquez ed Enea Bastianini.

Dei tre quello sembra essere più vicino alle performance del pilota piemontese sia sul giro secco che sul passo sembra essere l’attuale leader del Mondiale Jorge Martin.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 GP Emilia Romagna Misano Ducati MotoGP 2024

“Credo che oggi io e Jorge (Martin) abbiamo fatto la differenza su tutti, anche sul terzo. L’abbiamo fatta un pò sul time-attack, ma soprattutto sul passo, dove siamo stati più veloci anche di quattro decimi. Domani miglioreranno anche gli altri e migliorerà anche la pista, ma io e Jorge saremo tra i più forti. Nel time-attack sono stato un pò più forte io, ma io ho subito spinto, mentre lui il primo giro è stato più cauto. Poi nel secondo time-attack è caduto, ma siamo molto simili nelle performance. Ho un altra opportunità per guadagnare dei punti, non ho conti in sospeso con Misano. Alla fine siamo rientrati con la stessa gomma visto che con 1:30.2 eravamo sicuri di essere dentro ai dieci, abbiamo provato a vedere il suo consumo.”

4.7/5 - (42 votes)