SBK | Gp Cremona FP2: Alex Lowes precede Petrucci

SBK Gp Italia FP2 – Alex Lowes è stato il più veloce nella seconda sessione di libere del Gran Premio di Italia, in programma a Cremona.

Il pilota britannico ha ottenuto il miglior tempo con 1’29.685, precedendo Petrucci (Barni Spark Racing Team) di appena 0.081s. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) si è piazzato terzo, davanti ad un redivivo Tito Rabat mentre Andrea Iannone (Team GoEleven) ha chiuso quinto appena davanti al campione Alvaro Bautista. Iker Lecuona (Team HRC) è stato il miglior pilota Honda in settima posizione, e Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW) ha guidato la carica della BMW, classificandosi ottavo. Scott Redding e Axel Bassani completano la top ten.

Yamaha ha testato le nuove ali, con Andrea Locatelli che ha chiuso tredicesimo come miglior pilota Yamaha. Michael Rinaldi ha fatto registrare il 14esimo tempo. Alessando Delbianco, in pista come wild card è 19esimo, mentre Niccolo Canepa, in pista al posto dell’infortunato Jonathan Rea, è 21esimo.

Tempi FP2 Gp Italia Superbike 2024

1. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’29.685s 2. Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) +0.081s 3. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) +0.151s 4. Tito Rabat (Kawasaki Puccetti Racing) +0.291s 5. Andrea Iannone (Team GoEleven) +0.331s 6. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) +0.335s

