MotoGP | GP Misano 2, Bagnaia: “Fisicamente sto meglio”

MotoGP GP Misano Ducati – Pecco Bagnaia è pronto a tornare in pista per la seconda gara consecutiva al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro della 14esima tappa della MotoGP 2024.

In questo weekend è infatti in programma il Gran Premio dell’Emilia Romagna e il tre volte iridato che è a -7 dalla vetta, proverà a riprendersela in un weekend atipico negli orari, visto che la gara “lunga” della domenica scatterà alle 13 per la concomitanza con la gara della Formula 1, in azione a Singapore.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview GP Emilia Romagna Misano Ducati MotoGP 2024

“Torniamo a correre a Misano per la seconda volta quest’anno, ma rispetto a due settimane fa le condizioni saranno piuttosto diverse. Ci saranno temperature più basse e arriviamo anche dopo una giornata di test. Rispetto a Misano 1 le mie condizioni fisiche sono migliori; quindi, partiremo con un vantaggio in più rispetto alla volta scorsa. Il GP dell’Emilia-Romagna sarà anche il primo appuntamento di una tripla: da qui in avanti la stagione assumerà un ritmo più veloce e il finale si avvicina perciò sarà ancora più importante fare bene in questa fase del Campionato.”

