MotoGP | GP Misano 2, Bastianini: “Penso positivo”

MotoGP GP Misano Ducati – Enea Bastianini correrà per l’ultima volta la gara di casa in sella alla Ducati, visto che il prossimo anno sarà in sella alla KTM.

Il pilota riminese proverà ancora una volta a salire sul podio davanti ai propri tifosi al Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove in questo weekend è in programma il Gran Premio dell’Emilia Romagna, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2024. Ecco cosa ha detto la “Bestia”.

“Correre sul proprio circuito di casa è sempre qualcosa di speciale e quest’anno abbiamo la fortuna di tornarci per la seconda volta. Rispetto al GP di due settimane fa, questo fine settimana troveremo temperature più basse e perciò anche le condizioni della pista saranno un po’ diverse. Nel test post-gara siamo riusciti a trovare una soluzione che mi ha permesso di essere veloce anche con la gomma media posteriore, che è ciò che ci è mancato a Misano 1 per poter provare a lottare per la vittoria. Vediamo come andrà questo weekend, ma in generale sono positivo.”

