MotoGP | GP Misano 2: Michelin, incognita meteo

GP Emilia Romagna Misano MotoGP 2024 – Il Motomondiale non si ferma e torna ancora al Misano World Circuit Marco Simoncelli, per la 14esima tappa della MotoGP 2024, il GP dell’Emilia Romagna.

Il circuito di Misano, costruito nel 1969, ospita gare motociclistiche dal 1972, per un totale di ben 52 anni. Una storia molto ricca costellata da alcune pause, in particolare quando nel 1993 è stato intrapreso un programma di modernizzazione. Da parte sua, la MotoGP organizza ogni anno un Gran Premio a Misano dal 2007, quando la direzione del circuito è stata cambiata da antioraria a oraria. Il Misano World Circuit Marco Simoncelli è anche teatro di un gran numero di test privati, il che spiega perché Michelin e i suoi partner conoscano così bene il layout.

In occasione del Gran Premio Pramac dell’Emilia Romagna, Michelin Motorsport metterà a disposizione dei propri partner le stesse soluzioni della prima gara di Misano, tre pneumatici anteriori simmetrici (Soft, Medium e Hard). Mentre al posteriore, i piloti potranno scegliere tra mescole Soft o Medium. Come nel 2023, quest’ultimo sarà asimmetrico, con una spalla destra rinforzata. Questa scelta vuole rispondere alla configurazione del circuito, che prevede dieci curve a destra e sei a sinistra, su una lunghezza di 4,226 km.

In caso di pioggia, Michelin offrirà i suoi pneumatici Power Rain in mescole Soft e Medium, sia per l’anteriore che per il posteriore. Anche i posteriori saranno asimmetrici, come le loro controparti Power slick.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Direttore Due Ruote Michelin Motorsport GP Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Dopo un weekend di gara e una giornata di test qui meno di due settimane fa, siamo relativamente calmi ma continueremo a stare in guardia. Abbiamo assistito a un aumento significativo delle prestazioni e, dopo il generoso tempo trascorso in pista nelle ultime settimane, possiamo aspettarci che le moto beneficino di setup molto precisi e, con i nostri pneumatici, i piloti troveranno tutta la costanza e la versatilità di cui hanno bisogno per spingere i limiti delle loro moto. La maggior parte dei tempi di riferimento sono stati battuti nell’ultimo Gran Premio, ma sappiamo che questi record sono lì per essere battuti ancora una volta. Tuttavia, questo non sarà possibile senza che i piloti si prendano alcuni rischi, e per questo hanno bisogno di pneumatici che darà loro fiducia. Naturalmente, la grande incognita sarà il meteo, perché ora siamo un po’ più avanti nella stagione e al mare, e l’aria può diventare rapidamente carica di umidità.”

5/5 - (2 votes)