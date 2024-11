MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Bastianini: “E’ stata una gara difficile”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Malesia, penultima tappa della MotoGP 2024 in terza posizione.

La “Bestia” che partiva dalla seconda fila, non è riuscito a tenere il passo dei primi allo start, poi si è leggermente avvicinato a Marc Marquez, ma senza mai impensierirlo.

La lotta per il terzo posto in Campionato con l’otto volte iridato vede lo spagnolo davanti con 13 punti di vantaggio sul riminese. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race GP Malesia Ducati Ducati MotoGP 2024

“E’ stata una gara difficile, la qualifica soprattutto, oggi in gara non ho mostrato il passo che ho avuto per tutto il weekend. Proveremo a vedere cosa si farà domani perché vorrei fare qualcosa in più, vediamo di migliorare un po’. C’è stato un momento dove mi ero avvicinato un pochino a Marc (Marquez) ma poi ho avuto un drop importante, ci sta sfuggendo qualcosa perché non riesco ad essere efficace quando le gomme si consumano. Spero che per queste ultime gare possa trovare una soluzione. A parte l’inizio dopo un po’ si muove molto davanti e faccio le curve in sottosterzo, perdo tempo, non riesco a fermarmi bene e comprometto l’uscita. Sfida terzo posto? La vedo difficile perché Marc sta andando forte e sarà complicato lottare con lui ma ho dimostrato di poterlo fare. Ci provo fino alla fine.”

