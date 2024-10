Moto2 | Fermin Aldeguer operato con successo

Moto2 Team SpeedUp – Fermin Aldeguer è stato operato con successo al quinto metacarpo della mano sinistra infortunata al Chang International Circuit di Buriram.

L’attuale pilota SpeedUp Moto2 e prossimo rider Gresini MotoGP è stato sottoposto ad operazione dal dottor Xavier Mir presso la Quirón Clinic di Barcellona.

Con molta probabilità non risalirà in sella alla Boscoscuro con cui quest’anno ha vinto a Jerez, Sachsenring e Phillip Island, ma proverà ad esserci per il primo test con la MotoGP, in programma dopo l’ultima gara di Valencia. In Moto2 otto vittorie, 12 podi e otto pole position.

Dichiarazioni Fermin Aldeguer Operazione Mano Sinistra

“Operazione fatta! Grazie al dottor Xavi Mir e al suo team per il lavoro, l’operazione è andata alla perfezione e ora stiamo andando verso una pronta guarigione.”

‼️SURGERY DONE‼️ Gracias al Dr. Xavi Mir y su equipo por el trabajo, la operación ha salido perfecta y ahora vamos a por una pronta recuperación… 🔜🐅 pic.twitter.com/ocJcbNWNL2 — Fermín Aldeguer Mengual (@Aldeguer54) October 29, 2024

