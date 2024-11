MotoGP | Gp Malesia Gara, Martin: “Difficile battere un Bagnaia così determinato”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati Pramac – Jorge Martin avrebbe voluto chiudere i giochi del Mondiale MotoGP nella gara domenicale della Malesia, ma dovrà rimandare il sogno iridato a Barcellona, pista che sostituirà la gara di Valencia, annullata dopo la tempesta DANA che ha provocato centinaia di morti e tanti dispersi.

Il madrileno del Pramac Racing ci ha provato in tutti i modi, ma dopo un duello epico con Pecco Bagnaia con i primi cinque giri che sono stati un vero e proprio “Spot” per la MotoGP, si è accontentato del secondo posto.

I punti di vantaggio sul piemontese sono ora 24 con 37 a disposizione, ecco cosa ha detto “Martinator” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara GP Malesia Sepang Ducati MotoGP 2024

“Ho imparato a non avere fretta e non fare le cose precipitose, oggi volevo vincere. Mi sentivo forte, ma era difficile battere un Pecco in queste condizioni che deve rischiare più di me. Devo ringraziarlo perchè anche se siamo aggressivi, c’è sempre rispetto, sono contento di com’è andata la giornata. Il podio va alla gente di Valencia. Sono un pilota che va molto a sensazioni, mi sentivo di sorpassare, Pecco è forte in frenata ed è difficile sorpassarlo. E’ molto forte nella difesa, dopo con il serbatoio pieno era difficile fermare la moto, forse se ero davanti e gestivo potevo cambiare la gara. Poi ad un certo punto non aveva senso di continuare a spingere anche considerato il distacco da chi mi seguiva. Noi adesso siamo la nuova generazione, mi rende orgoglioso ed è un privilegio lottare con un campione come Pecco. Oggi la bilancia era per il suo verso, complimenti a lui e grazie a Pecco perché essendo così forte, rende il campionato più bello. Tutti gli sport sono molto mentali, devi essere freddo. La strategia era molto chiara, sono stato convinto della gomma davanti, questa era una scelta con un po’ di preoccupazione. Non vedo l’ora di tornare a casa. Dovete meditare tutti, è la chiave!”

