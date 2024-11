MotoGP | GP Malesia Day 1, Quartararo: “Mi sento benissimo sulla moto”

GP Malesia Prove MotoGP Monster Energy Yamaha – Buona sessione per Fabio Quartararo. Il pilota francese del team Yamaha, è riuscito a conquistare la TOP 10 valida per il Q2, con il sesto tempo nelle Prove del Gran Premio della Malesia.

Dichiarazioni Fabio Quartararo, Prove GP Malesia

“È stata una buona giornata. Di solito facciamo fatica nel time attack, ma stavo già facendo buoni giri in modalità passo gara. Questa mattina sono rimasto davvero impressionato dai miei tempi sul giro con la dura in condizioni di scarsa aderenza perché siamo stati al top del cronometraggio per molto tempo con questo pneumatico. Ho guidato principalmente con la stessa moto che ho usato in Thailandia. Sono felice che io e Alex siamo entrambi in Q2. Ci sono alcune cose che dobbiamo migliorare, ma mi sento benissimo sulla moto, quindi è stata una giornata davvero positiva”