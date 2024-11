MotoGP | Gp Malesia Day 1, Acosta: “Non sono troppo preoccupato”

MotoGP Gp Malesia KTM GASGAS – Nonostante il mancato accesso in Q2, Pedro Acosta si è detto abbastanza soddisfatto della prima giornata di prove del Gran Premio della Malesia.

Sulla pista dove ha debuttato con il test dei rookie in MotoGP nove mesi fa, il pilota della KTM (Team GASGAS Tech3) ha sfiorato l’accesso alla fase finale delle qualifiche, sfuggito di soli 76 millesimi.

Per conquistare la Q2 c’è ancora la Q1, dove i primi due classificati andranno a combattere con i dieci già qualificati per aggiudicarsi la miglior prestazione in griglia.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 1 Gp Malesia MotoGP 2024

“È stata una buona giornata in generale, anche se non siamo arrivati in Q2. Non eravamo lontani, ma non sono troppo preoccupato, poiché normalmente miglioriamo da un giorno all’altro. Ci prepareremo bene per domani e poi finalizzeremo tutto in FP2. Il nostro ritmo è stato buono tutto il giorno, quindi cerchiamo di continuare su questa strada e qualificarci bene sulla griglia.”

