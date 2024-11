MotoGP | GP Malesia Day 1, Mir: “Utile fare il confronto con i test”

MotoGP GP Malesia Prove Repsol Honda Team – Sessione complicata per Joan Mir che ha concluso il turno di Prove del Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento della stagione, con il 20esimo tempo e domani dovrà lottare per aggiudicarsi le prime due posizioni del Q1, valide per l’accesso in Q2.

Dichiarazioni Joan Mir, Prove GP Malesia

“Oggi, e penso che questo fine settimana nel suo complesso, sia stato molto utile per noi per confrontare la nostra situazione con il test. I tempi sono ovviamente diversi perché le condizioni durante il test sono migliori, ma possiamo comunque valutare come sono cambiate le nostre sensazioni e le nostre prestazioni. Una giornata normale per noi, abbiamo ancora i limiti degli ultimi turni. Dobbiamo controllare alcune cose che abbiamo fatto durante la stagione. Sarà un fine settimana importante per questo”.