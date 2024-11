MotoGP | Gp Malesia Day 1, Bezzecchi: “Peccato per la Q2, persa per pochissimo”

MotoGP GP Malesia Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi non è riuscito a centrare l’accesso diretto in Q2 al Sepang International Circuit, tracciato che ospita il Gran Premio della Malesia, penultima tappa della MotoGP 2024.

Il “Bez” alla sua penultima gara in sella alla Ducati (passerà in Aprilia, ndr) dopo il terzo tempo del turno di libere, non è andato oltre il 12esimo tempo nelle pre-qualifiche, chiuse a 0.781s dal capo-classifica Pecco Bagnaia.

Solo 98 millesimi hanno però separato il #72 del VR46 Racing Team dal decimo tempo di Marc Marquez, ultimo pilota ad accedere direttamente alla fase finale delle qualifiche.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 Gp Malesia Sepang MotoGP 2024

“La sensazione alla guida rispetto ai test è sicuramente migliorata e sono contento di questo. Le difficoltà sono molto simili a quelle riscontrate a febbraio: con le gomme nuove faccio fatica, la moto non gira. Sono in difficoltà tra la curva 5/6, poi nella parte dietro curve 11, 12 e 14. Peccato per la Q2, persa per pochissimo, questo complica le cose, ma ci sono delle note positive nel complesso.”

