MotoGP | Gp Malesia Day 1, Iannone: “Una bella giornata”

MotoGP GP Malesia Ducati VR46 Racing Team – Andrea Iannone è tornato in sella ad una MotoGP a distanza di cinque anni e lo ha fatto in Malesia, al Sepang International Circuit.

Il pilota di Vasto, tornato quest’anno alle gare dopo 4 anni di squalifica (corre in Superbike ed ha vinto anche una gara, ad Aragon, ndr), ha dovuto riadattarsi ai freni in carbonio, alle gomme Michelin, agli abbassatori e all’aerodinamica esasperata degli attuali prototipi.

Nel turno mattutino era andato molto bene chiudendo in Top Ten, mentre nelle pre-qualifiche dove si fa anche il time-attack ha chiuso 21esimo, a +1.939s da Pecco Bagnaia. Il distacco era più o meno simile anche nelle libere, esattamente 1.856s.

Dichiarazioni Andrea Iannone Day 1 Gp Malesia Sepang MotoGP 2024

“Devo dire che sono contento e non potevamo partire meglio di così stamattina con la Top10. È tutto nuovo, il salto tecnologico è stato davvero impressionante rispetto al passato. Ci sono prima di tutto le gomme da capire, non è facile, ma ad ogni run, soprattutto oggi pomeriggio con gomma usate, le sensazioni erano migliori. Domani ci proviamo, sarà la mia prima Sprint. Che dire l’evoluzione è incredibile, soprattutto a livello di aerodinamica. Non riesci a capire il limite, forse questa è la vera difficoltà. Una bella giornata!”

4.8/5 - (19 votes)