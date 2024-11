MotoGP | GP Malesia Day 1, Bagnaia: “Il feeling è buono”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati – Pecco Bagnaia ha chiuso al comando la prima giornata di prove del Gran Premio della Malesia, 19esima e penultima tappa della MotoGP 2024.

Al Sepang International Circuit il #1 della Ducati ha regolato la concorrenza chiudendo al comando entrambe le sessione, sia quella mattutina che quella pomeridiana, quella delle pre-qualifiche.

I punti da recuperare in classifica a Jorge Martin sono 17 e già da domani dovrà dare il massimo per “rosicchiare” punti per provare a confermarsi per la terza volta consecutiva Campione del Mondo della Top Class. Ecco cosa ha detto il pilota piemontese ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 GP Malesia Ducati Ducati MotoGP 2024

“Importante fare lo swap per far sì che le moto fossero allineate. Non abbiamo perso tempo, ci siamo portati avanti mettendo la media questa mattina per fare più giri. I tempi erano veramente forti, il feeling è buono. Jorge (Martin) è stato più costante perché è partito con la gomma nuova, a me manca feeling al settore 2 e alla curva 5, per il resto siamo a posto. Alla curva 5 non usiamo i freni, è la posizione, ho una moto ruotata all’indietro e qua è molto buona su maggior parte della pista ma nella curva 5/6 mi aiuta meno. Comunque sappiamo che un bilanciamento che lavori bene su tutta la pista è difficile. Sono curve dove Jorge è molto forte, alla 12 siamo migliorati tanto ed è simile alla 5. Abbiamo fatto un passo in avanti.”

