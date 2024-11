MotoGP | GP Malesia Day 1, Bastianini: “Domani saremo tutti più veloci”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati – Enea Bastianini ha iniziato col piede giusto il Gran Premio della Malesia, penultima tappa della MotoGP 2024 in programma al SIC, Sepang International Circuit.

Il pilota riminese, alla sue penultima gara in sella alla Ducati (passerà in KTM , ndr), ha chiuso le pre-qualifiche al terzo posto, dietro al team-mate Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

In gioco per lui c’è ancora la terza posizione in Campionato, al momento il #23 della Ducati ha 11 punti in meno di Marc Marquez, che però almeno nella giornata di oggi è sembrato meno a suo agio rispetto alle ultime gare. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Malesia Ducati Ducati MotoGP 2024

“Il primo giorno devi prendere più feeling, la seconda gomma è andata meglio ma quella davanti iniziava ad essere stanca, domani saremo tutti più veloci. Marc (Marquez) è molto forte nelle curve a sinistra, qua ce ne sono poche, sappiamo che è imprevedibile, non te lo aspetti quello che farà. Non è detto che avrà difficoltà, anzi, credo che sarà competitivo. La differenza tra le due gomme è tanta, dobbiamo valutare quali utilizzare. E’ importante lavorare con la hard, ma non siamo stati per niente veloci stamattina, dobbiamo valutare i consumi della soft e tirare le somme.”

