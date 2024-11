MotoGP | Gp Malesia Day 1, Martin: “Caduta? Mi aiuta a capire”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati Pramac – Jorge Martin ha chiuso al secondo posto le pre-qualifiche della classe MotoGP al Sepang International Circuit, dove è in programma la penultima tappa della MotoGP 2024.

Una scivolata a fine sessione non ha scalfito l’umore del pilota madrileno del Pramac Racing, che ricordiamo ha 17 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia.

Championship leader in the gravel! 😱@88jorgemartin drops it just as he was starting his flying lap! 💥#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/eNsvH44xYS — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2024

Per essere Campione già in Malesia deve ottenere, almeno, 21 punti in più del pilota di Chivasso, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 GP Malesia Sepang Ducati MotoGP 2024

“Ho fatto un buon lavoro, mi sono trovato subito bene da questa mattina, dove ho lavorato con le gomme usate e per quello ero un pò indietro. Oggi pomeriggio ho fatto un buon time-attack, Pecco (Bagnaia) è molto in forma ma lo siamo anche noi. Per quanto riguarda le gomme domani la media è la decisione giusta, se fa troppo caldo non ce la fanno mettere e dobbiamo andare con la hard ma sarà molto difficile. Caduta? Per me è buono cadere durante i turni perché capisci e conosci il tuo limite, queste cadute mi aiutano a capire.”

4.7/5 - (45 votes)