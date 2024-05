MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Rins: “Non ho avuto segnali prima della caduta”

MotoGP GP Francia Sprint Race Monster Energy Yamaha – Alex Rins è stato protagonista di una caduta durante il settimo giro mentre stava cercando di recuperare le posizioni perse alla partenza. Fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota spagnolo che però non sa dire cosa sia stata la causa della caduta.

Dichiarazioni Alex Rins, GP Le Mans Sprint Race

“Sto bene, ma è stato abbastanza strano perché non ho avuto un avvertimento prima della caduta. Vorrei dire che queste cose accadono quando stai spingendo al 100%. Avevo Alex Marquez davanti a me, anche se in quel momento c’era Morbidelli, e stavo guidando bene. Avevamo messo la gomma dura soprattutto per la gara Sprint perché non avevamo avuto l’opportunità di provarla prima, e non era poi così male. Mi sentivo a mio agio, ma ho perso l’anteriore. È frustrante ma ci alziamo e continuiamo a guardare avanti”