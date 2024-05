MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Acosta: “Avremmo potuto lottare per il podio”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta ha chiuso in sesta posizione la Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinta tappa della MotoGP 2024.

Il rookie della KTM è partito bene, riuscendo a “disattivare” tutti gli abbassatori, ma poi è rimasto sorpreso dal fatto che i piloti all’interno delle prime curve hanno dato l’opportunità agli altri di passare all’esterno.

Questo gli ha fatto perdere terreno nei primi giri, non consentendogli di giocarsi posizioni da podio. Ecco cosa ha detto il pilota del Team GASGAS Tech3.

Dichiarazioni Pedro Acosta Sprint Race Gp Francia Le Mans MotoGP 2024

“Abbiamo fatto un buon inizio nella sprint oggi, siamo riusciti a disinnescare tutti i “device” che solitamente sono un po’ complicati per noi, il che è stato positivo. Tuttavia, non avevo pianificato che i piloti all’interno delle prime curve avrebbero dato l’opportunità agli altri di passare all’esterno, quindi abbiamo perso alcune posizioni all’inizio, ma nel complesso siamo contenti. Il ritmo era buono, avremmo potuto lottare per il podio, quindi guardo positivamente alla gara principale.”