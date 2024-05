MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Mir: “L’obiettivo per domani è la Top 10”

MotoGP GP Francia Repsol Honda Team – Gara sfortunata per Joan Mir nella Sprint Race del Gran Premio di Le Mans. Il pilota del team Repsol Honda team infatti, è stato protagonista di una caduta al quarto giro, fortunatamente senza conseguenze. Lo spagnolo si è detto dispiaciuto in quanto sentiva di poter lottare per la TOP 10 ma spera di poter dire la sua nella gara di domani.

Dichiarazioni Joan Mir, GP Le Mans Sprint Race

“Fin dall’inizio abbiamo sentito che c’era qualcosa che non andava bene con il posteriore e ci mancava molto grip. Dobbiamo controllare bene tutto per capire il problema e migliorarlo domani. È un peccato perché questo ha fatto sì che la nostra gara finisse prima di iniziare e sono caduto a causa di questo problema. Un peccato perché penso che avremmo potuto lottare con Zarco e anche per la Top ten. Questo è l’obiettivo per domani perché sono fiducioso che possiamo trovare una soluzione”