MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Bezzecchi: “Peccato aver perso il podio”

MotoGP GP Francia Le Mans Ducati VR46 Racing Team – Si è chiusa con una scivolata la Sprint Race del Gran Premio di Francia di Marco Bezzecchi.

Il pilota del VR46 Racing Team si trovava in seconda posizione, quando a tre giri dalla fine ha perso l’avantreno della sua Ducati, finendo nella ghiaia. Il “Bez” proverà a rifarsi domani nella gara “lunga” della domenica.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race Gp Francia Le Mans MotoGP 2024

“Mi sentivo davvero bene, era tutto sotto controllo. Avevo un gran passo, Jorge (Martin, ndr) era più vicino e capivo che Marc (Marquez, ndr) stava arrivando da dietro e ho cercato di spingere per aprire un po’ il gap e avere margine per gli ultimi giri. Ho commesso un errore alla curva 9 e non ho potuto recuperare. Non ci voleva, un vero peccato aver perso il podio. Non posso essere felice, ma era importante confermarsi competitivi anche qui. Domani penso il ritmo sarà più alto, ci sarà il meteo da capire, ma possiamo fare bene.”

