MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Marini: “Rimango fiducioso nella Honda”

MotoGP GP Francia Le Mans Repsol Honda – Luca Marini non si abbatte nonostante la situazione in casa Honda sia dal punto di vista sportivo drammatica.

Il pesarese che ha chiuso in ultima posizione la Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2024, rimane fiducioso nei confronti di una casa che ha creduto in lui. Ecco cosa ha detto il #10 della casa nipponica.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Francia Le Mans Honda Repsol MotoGP 2024

“Ci sono sempre aspetti positivi da trarre da ogni giro che fai. Abbiamo ottenuto più dati e imparato alcune cose da migliorare per domenica. E’ chiaro cosa ci manca con l’attuale pacchetto che abbiamo, quindi continueremo a lavorare fino a quando non arriverà qualcosa per cambiare le cose. Per domani cercheremo di fare un’altra piccola modifica con la moto per migliorare il feeling con l’anteriore. Sono fiducioso che Honda porterà presto le cose di cui abbiamo bisogno.”

Foto: Valter Magatti

