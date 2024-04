MotoGP | GP Jerez Gara, Bagnaia: “Sapevo di avere qualcosa in più”

GP Spagna Jerez MotoGP 2024 Ducati – Capolavoro di Pecco Bagnaia nel Gran Premio di Spagna, quarta tappa della MotoGP 2024.

Il due volte iridato della Top Class, scattato dalla seconda fila, ha fatto una buona partenza e subito dopo un sorpasso capolavoro con una staccata all’esterno alla dry-sack su Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

Successivamente ha prima lottato con Jorge Martin, poi caduto e poi con Marc Marquez. Con l’otto volte iridato è stato prima un duello a suon di giri veloci e poi un corpo a corpo senza esclusione di colpi.

Marquez ha provato in tutti i modi a portare a casa la prima vittoria con la Ducati, ma si è dovuto arrendere al #1 della “Rossa” a due ruote, che centra la terza vittoria consecutiva, così come il suo mentore Valentino Rossi che ha detto: “Dopo questa gara sarò in debito con te per tutta la vita”. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gara GP Spagna Jerez MotoGP 2024

“La gara è stata ‘molto’ al primo giro, mi sono smarcato subito. E’ stata bella, ma non credo sia la più bella, questa è nella Top five. Avevo programmato che Marc mi sarebbe venuto a prendere, mi sono detto di aspettare e spingere verso la fine. Il 37.4 mi ha dato molto gusto. Quando è caduto Martin ho iniziato a spingere e ho migliorato i miei tempi, con Jorge davanti facevo fatica a fare le mie linee perché la temperatura si alzava. Dopo, quando è caduto, mi sono detto che era importante allungare, sapevo di avere qualcosa in più. Dedico la vittoria al team!”

