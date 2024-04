MotoGP | GP Jerez Gara, Martin: “Meglio cadere da primo che stando dietro.”

MotoGP GP Jerez Ducati Pramac Team – Jorge Martin non ha chiuso il Gran Premio di Jerez, quarta tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota spagnolo, partito dalla prima fila dopo pochi giri è riuscito a prendere il comando della gara. Dopo aver resistito agli attacchi di Bagnaia è stato vittima di un errore che ha messo fine alla sua gara. Queste le parole del #89 ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara GP Jerez MotoGP 2024

“Peccato perché oggi mi trovavo bene. Meglio di ieri. Pecco dietro stava spingendo. Io ho cercato di essere costate con il passo. Poi la caduta strana, non mi aspettavo di cadere lì. Sono le gare. Ho migliorato tanto rispetto allo scorso anno. Meglio cadere da primo che stando dietro. Ho visto i dati e ho frenato nello stesso punto. E’ strano perché ho perso il grip a moto dritta. E’ una caduta che non succede spesso in quel momento ed è importante capire cosa è successo per non rifare lo stesso errore. Dobbiamo vedere i dettagli. Ho sentito che la prima parte della frenata fosse ok, ma va studiata meglio. Pecco faceva fatica a passarmi quindi stiamo facendo passi avanti su un punto dove faticavo.”

