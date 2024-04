MotoGP | Gp Jerez Gara: duello Show, capolavoro Bagnaia, batte Marc Marquez

MotoGP Gp Spagna Jerez Gara – Straordinario capolavoro di Pecco Bagnaia, che a Jerez, teatro del Gran Premio di Spagna, ha battuto a casa sua un altrettanto impressionante Marc Marquez, quest’ultimo autore della pole.

Al via il più lesto era stato proprio l’otto volte iridato, inseguito da Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia. Con un doppio sorpasso strepitoso con una staccata al limite alla dry-sack Bagnaia si era portato in seconda posizione sorpassando Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

Martin era poi passato in testa e Bagnaia lo aveva seguito come un’ombra, fino a quando il pilota del Pramac Racing ha perso il controllo della sua Desmosedici, finendo nella ghiaia. Con Bagnaia in testa c’è stata grande lotta per la seconda posizione tra Bezzecchi e Marc Marquez, con lo spagnolo che a 12 giri dalla fine ha passato il pilota riminese del VR46 Racing Team.

Da lì è iniziata la rincorsa del #93 del Gresini Racing, che a suon di giri veloci si era portato a ridosso di Bagnaia, passandolo, ma poi subito ripassato dal due volte iridato della Ducati. Un duello andato avanti sino alla bandiera a scacchi, con il #1 passato per primo sotto al traguardo con soli 0.372s sull’ex pilota della Honda, che centra il primo podi con la Ducati. Per Bagnaia è il 20° successo in MotoGP, 30esimo in carriera.

Ottimo terzo tempo per Marco Bezzecchi, che torna finalmente sul podio dopo un difficile inizio di stagione con la Ducati GP 23. Il “Bez” ha chiuso con ampio margine sul quarto classificato, Alex Marquez, che con la seconda Desmosedici del Gresini Racing ha preceduto Enea Bastianini (Ducati Factory), Brad Binder (KTM Factory) e Fabio di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team).

Chiudono la Top Ten Miguel Oliveira, miglior pilota Aprilia (Team Trackhouse), Maverick Vinales (Aprilia, mai in lotta per la vittoria dopo il dominio di Austin, ndr) e il rookie Pedro Acosta, con il pilota KTM Team GASGAS Tech3 che dopo una pessima partenza e anche un contatto con Johann Zarco, ha limitato i danni, soprattutto dopo la spaventosa caduta del warm up.

A punti anche Raul Fernandez con la seconda Aprilia Trackhouse, Joan Mir con la migliore delle Honda, Alex Rins con la Yamaha, Takaaki Nakagami con la Honda LCR e Fabio Quartararo, con la seconda Yamaha. Luca Marini con la seconda Honda Repsol ha chiuso buon ultimo, a 43.323 dalla vetta.

Caduti Dani Pedrosa, Aleix Espargarò, Johann Zarco, Jack Miller e Franco Morbidelli. In Campionato Martin vede ridurre il suo vantaggio a 17 punti su Bagnaia, mentre Enea Bastianini è staccato di 22 lunghezze, una in meno di Pedro Acosta, quarto a 23 punti.

