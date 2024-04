MotoGP | GP Jerez, Bezzecchi: “Sarà un weekend impegnativo”

MotoGP GP Spagna Jerez Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi è motivato in ottica Gran Premio di Spagna, quarta tappa della MotoGP 2024.

Il pilota riminese del VR46 Racing Team non ha ancora trovato il giusto feeling con la Ducati Desmosedici GP 23, ma le cose stanno migliorando, anche se le sensazioni non sono ancora le stesse che provava con la GP 22.

Il “Bez” punta a ridurre ulteriormente il gap dai piloti di testa e vuole centrare i primi punti della stagione nella Sprint Race, prima di concentrarsi sulla gara e poi sulla giornata di test in programma lunedì.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Spagna Jerez MotoGP 2024

“In generale, ad Austin, se consideriamo tutto, siamo in ogni caso riusciti a fare degli step in avanti. Non è la posizione che vorrei, ma le sensazioni alla guida migliorano ad ogni uscita e possiamo avvicinare il gruppo. Jerez è sicuramente una delle piste più complete del calendario: tecnica, ma allo stesso tempo veloce. Sarà un weekend impegnativo, il lavoro fatto qui e quello che faremo poi lunedì durante i test, potrà essere d’aiuto per le prossime gare.”

