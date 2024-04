MotoGP | GP Jerez, Di Giannantonio: “Sensazioni molto positive”

MotoGP GP Spagna Jerez Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio dopo la trasferta statunitense, è pronto a gareggiare a Jerez, teatro del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento della MotoGP 2024.

Il pilota romano del VR46 Racing Team è tornato da Austin con delle sensazioni molto positive. Negli States ha lavorato per migliorare il feeling con l’avantreno della sua Desmosedici GP 23. Ecco cosa ha detto “Diggia”.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview GP Spagna Jerez MotoGP 2024

“Sono tornato da Austin con delle sensazioni molto positive, le stesse che mi porto a Jerez per questa settimana. In America, abbiamo lavorato sodo e siamo riusciti a recuperare in corso d’opera un weekend che non sembrava essere iniziato per il verso giusto. David, Claudio e tutti i tecnici stanno facendo bene e il feeling migliora gara dopo gara soprattutto sull’avantreno, un aspetto su cui ci stiamo concentrando molto. Non vedo l’ora di scendere in pista venerdì su uno dei tracciati più belli, completi e storici del calendario.”

5/5 - (15 votes)