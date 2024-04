MotoGP | GP Jerez, Marini: “Non dobbiamo smettere di lavorare”

MotoGP GP Spagna Jerez Repsol Honda – Luca Marini arriva in Spagna con la speranza di migliorare il feeling con la sua Honda RC213V.

L’ex pilota Ducati ha concluso entrambe le gare ad Austin, ma sia nella Sprint che nella gara “lunga” della domenica ha chiuso ultimo e staccatissimo dalla vetta.

La casa giapponese è in netto ritardo rispetto alla concorrenza e al momento l’unica strada è raccogliere più informazioni possibili per cercare di ritrovare la competitività. Il miglior piazzamento del #10 al Gran Premio di Spagna è il sesto posto nella classe regina, ottenuto nel 2023.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Spagna Jerez Honda Repsol MotoGP 2024

“Sarà un altro fine settimana per continuare a lavorare con la squadra e puntare a ulteriori miglioramenti. Ora non è il momento di smettere di lavorare, dobbiamo continuare a raccogliere informazioni e non solo cercare di migliorare il nostro pacchetto attuale, ma anche lavorare sugli sviluppi per il futuro. Jerez è una buona pista per questo tipo di lavoro, il Test Team ha provato molto qui e sarà con noi questo fine settimana, sarà quindi interessante vedere cosa possiamo imparare da questo.”

