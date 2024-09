MotoGP | GP Indonesia Gara, Martin: “Provo sempre a vincere”

MotoGP GP Indonesia Ducati Pramac – Jorge Martin riscatta alla grande la caduta della Sprint Race e vince dominando il Gran Premio d’Indonesia, 15esima tappa della MotoGP 2024.

“Martinator” è partito a razzo ed ha preso il comando della gara senza mai lasciarlo, portandosi a casa la terza vittoria della domenica della stagione, ottava in Top Class.

Complice la difficile gara di Pecco Bagnaia, che comunque alla fine ha agguantato il podio, ristabilisce le distanze dal piemontese, che dal -12 del sabato della Sprint Race, torna a -21 punti dallo spagnolo del Pramac Racing. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara GP Indonesia Ducati MotoGP 2024

“Grazie a tutti i fans che si sono alzati presto per vedere le gare. Sono felice per essermi rifatto da una situazione complicata. Al giro 13 pensavo all’anno scorso, sono andato lungo due volte alla 10, nella 11 ero tranquillo non volevo rischiare niente. Dopo tutti i giri, quando passavo alla 16 ci pensavo di guidare lento. E’ stata una giornata difficile perché c’era molto caldo e molto vento, sono riuscito a mantenere il distacco. Quando ho visto che Pedro mi stava dietro, ho spinto ancora per creare un gap. Sono contento perché mentalmente è stata dura. Provo sempre a vincere ma ci vuole più testa, ieri ero troppo fiducioso. Provo ad imparare tutti i giorni, l’obiettivo finale non è vincere ma anche essere meglio come persona. Spero di continuare così.”

