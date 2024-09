MotoGP | GP Indonesia Gara, Bagnaia: “Terzo posto positivo”

MotoGP GP Indonesia Ducati – Pecco Bagnaia ha tagliato il traguardo del Gran Premio d’Indonesia, 15esimo appuntamento della MotoGP 2024, in terza posizione.

Il tre volte iridato della MotoGP dopo una partenza non perfetta (la moto si è impennata più volte, ndr) ha sofferto nella prima parte della gara, ma ha poi rimontato portando a casa 16 punti.

Complice la vittoria di Jorge Martin si allontana la vetta del Mondiale, lontana ora 21 punti contro il -12 che aveva dopo la Sprint Race. Ecco cosa ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara GP Indonesia Ducati MotoGP 2024

“Se consideriamo l’inizio del weekend, non pensavamo di recuperare punti. Dopo la gara di ieri, ero sicuro di partire bene, ma ancora una volta è mancato qualcosa, dobbiamo capire cosa sta succedendo in partenza, la moto scivola sempre. Il primo giro per cercare di non fare altre cavolate mi hanno passato in due ma tutto sommato considerando la gara com’è stata dura, è positivo il terzo posto. Venerdì abbiamo perso il secondo turno per motivi che non si possono dire ma in gara mi trovavo bene, ad un certo punto è stata una gabbia di matti, venivo sorpassato con facilità. La nostra moto è estremamente competitiva ma ci mette più giri per portare la temperatura al posteriore, se parti davanti riesci a compensare in frenata e in ingresso, se parti dietro devi stare più attento. Se sei da solo è tutto più facile.”

