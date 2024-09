MotoGP | GP Indonesia Gara, Bastianini: “Volevo vincere e non me ne pento”

MotoGP GP Indonesia Ducati – Enea Bastianini ha provato a vincere il Gran Premio d’Indonesia classe MotoGP, 15esima tappa del Motomondiale 2024.

Il #23 della Ducati dopo una bella partenza, ha perso qualche posizione nella prima fase della gara, ma è poi tornato prepotentemente alla ribalta a suon di giri veloci.

A sette giri da termine, mentre era in terza posizione e aveva messo nel mirino Pedro Acosta, ha però perso l’avantreno della sua Ducati Desmosedici GP 24 finendo nella ghiaia. Ecco cosa ha detto la “Bestia” a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Indonesia Ducati MotoGP 2024

“La prima parte di gara non è andata come volevo, ho messo tanto a mettere in temperatura la gomma. Dopo ho preso confidenza, ma ho spinto un po’ troppo. Ci ho provato, il mio unico obiettivo era vincere la gara e non me ne pento. Non è detto che lo prendevo ma mi potevo avvicinare e avrei potuto lottare con Pedro, Jorge sarebbe stato un obiettivo meno realistico. Bravo lui e la sua squadra che sono riusciti ad essere veloci dall’inizio. Non ho perso punti da Marc, penso che anche oggi avremmo potuto fare bene, valeva la pena provarci. Torniamo con un pugno di mosche in mano. E’ da due anni che non vado in Giappone, mi piace la pista, ci sono frenate forti.”

