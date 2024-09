MotoGP | Gp Indonesia Gara: Martin si riscatta e vince davanti ad Acosta e Bagnaia

MotoGP Gp Indonesia Gara – Jorge Martin con una gara perfetta ha portato a casa il successo nel Gran Premio d’Indonesia, 15esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Al Mandalika International Circuit Il #89 del Pramac Racing riscatta alla grandissima la caduta della Sprint Race, comandando la gara sin dalla partenza, dalla casella della pole position. Terzo successo in una gara “lunga” in stagione per “Martinator”, ottava in Top Class, 18esima in carriera.

Un ottimo Pedro Acosta dopo una gara praticamente perfetta per un rookie, ha tagliato il traguardo in seconda posizione, risultato sub iudice a causa della pressione della gomma anteriore. Il pilota della KTM è comunque salito sul secondo gradino del podio, che però potrebbe perdere.

Gara in rimonta per Pecco Bagnaia, giunto terzo sotto alla bandiera a scacchi dopo una prima parte di gara veramente difficile. Per il due volte iridato della MotoGP 46esimo podio in Top Class, 11esimo della stagione. In Campionato il piemontese è ora a -21 da Martin, tre punti recuperati rispetto al -24 precedente al Gran Premio indonesiano.

Quarto al traguardo Franco Morbidelli, che in sella alla Ducati GP 24 Factory del Pramac Racing ha battuto il compagno di marca, Marco Bezzecchi (Desmosedici GP 23 VR46 Racing Team). Più attardato Maverick Vinales, sesto con l’Aprilia e davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo, alla KTM di Brad Binder e la Honda di Johann Zarco. Chiude la Top Ten Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse.

A punti anche Takaaki Nakagami (Honda LCR) 11esimo e Alex Rins (Yamaha) 12esimo. Subito a terra in una caduta innescata da Jack Miller (KTM), Luca Marini (Repsol Honda), Alex Marquez (Gresini Racing) e Aleix Espargarò.

Gara da dimenticare per Marc Marquez, Fabio di Giannantonio ed Enea Bastianini. L’otto volte iridato ha rotto il motore della sua Ducati Desmosedici GP 23 del Gresini Racing, il romano è invece scivolato mentre lottava con Marquez, mentre la “Bestia” è caduto a sette giri dal termine mentre era terzo e a suon di giri veloci stava recuperando sui primi due.

La classifica iridata vede ora Martin al comando con 366 punti, 21 in più di Bagnaia, 75 più di Bastianini e 78 più di Marc Marquez.

Ribadiamo che il secondo posto di Acosta è sub iudice a causa della regola sulla pressione delle gomme e che quindi Bagnaia potrebbe guadagnare 4 punti nel caso Acosta venisse penalizzato.

