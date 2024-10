MotoGP | Gp Giappone Prove: Binder precede Marc Marquez, Bagnaia è settimo

MotoGP Gp Giappone Prove – Un pò a sorpresa è di Brad Binder il miglior tempo delle pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone, 16esimo appuntamento della MotoGP 2024, in programma al Mobility Resort Motegi.

Il pilota della KTM ha portato al comando la su RC16 con il crono di 1:43.436, andando a precedere di soli 0.033s l’otto volte iridato Marc Marquez, che dopo un inizio di turno in difficoltà, ha recuperato nel finale, portando la Ducati Desmosedici GP 23 del Gresini Racing davanti alla GP 24 Factory del Pramac Racing del capo-classifica Jorge Martin.

Quarto tempo per il rookie KTM Pedro Acosta, con il pilota del Team GASGAS Tech3 staccato di 0.147s dalla vetta e davanti alla prima Ducati del Team interno, quella di Enea Bastianini, che nonostante una scivolata, è riuscito a risalire in sella alla Desmosedici GP 24 e a girare in 1:43.605.

Buona la prova di Maverick Vinales, sesto con l’Aprilia RS-GP del Team interno della casa di Noale. Il #12 è davanti al #1 della Ducati Pecco Bagnaia, staccato dalla vetta di 0.318s. Qualificati direttamente alla Q2 anche Alex Marquez (Ducati Gresini) e i piloti Ducati VR46 Racing Team, Fabio di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

Dovranno passare dalla Q1 tra gli altri: Jack Miller con la KTM, Takaaki Nakagami con la Honda LCR, Franco Morbidelli con la Ducati Pramac, Fabio Quartararo con la Yamaha, Aleix Espargarò con l’Aprilia, le Honda di Joan Mir, Johann Zarco e del nostro Luca Marini (21esimo) e Lorenzo Savadori (sostituisce l’infortunato Miguel Oliveira in sella all’Aprilia Trackhouse, ndr).

