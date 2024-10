MotoGP | GP Giappone Day 1, Martin: “Soffro un pò sul passo gara”

MotoGP GP Giappone Ducati Pramac – Jorge Martin ha ottenuto il terzo tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone, 16esima tappa della MotoGP 2024.

Il capo-classifica ha chiuso alle spalle di Brad Binder e Marc Marquez, staccato di soli 0.132s. Il time-attack del #89 della Ducati è stato quindi molto buono, mentre ha faticato di più sul passo gara. C’è anche il rebus delle gomme, soft o media? Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP “Martinator”.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 GP Giappone Ducati MotoGP 2024

“Oggi la KTM si è dimostrata in gran forma, ma lo sono anche tutte le altre Ducati. Soffro un pò sul passo gara, faccio un pò fatica con il davanti, spero di mettermi a posto se non per domani che potrebbe piovere, almeno per domenica. Mi sono concentrato sulla gomma soft, ma dopo 3 giri cala e alla fine diventa tutto molto soft e non ha trazione. Chi riuscirà a gestire le gomme al meglio sarà avvantaggiato. La gara sarà di 24 giri, non so se la gomma soft possa reggere la durata.”

