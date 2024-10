MotoGP | Aprilia, Sterlacchini al posto di Romano Albesiano, con quest’ultimo alla Honda

MotoGP Aprilia – Novità in casa Aprilia, Fabiano Sterlacchini, ex Ducati e KTM prenderà il posto di Romano Albesiano come Direttore Tecnico.

Come comunicato da Aprilia Racing Sterlacchini ricoprirà l’incarico di Direttore Tecnico a partire da lunedì 18 novembre 2024.

L’arrivo di Fabiano come recita il comunicato ufficiale: “E’ un altro passo importante verso un ulteriore rafforzamento del progetto MotoGP dopo l’ingaggio di due piloti, giovani e di talento, come Jorge Martin e Marco Bezzecchi.Aprilia Racing ringrazia Romano Albesiano per gli 11 anni passati come Direttore Tecnico del Team nonché per i 20 anni passati nel Gruppo Piaggio.”

Romano Albesiano andrà invece alla Honda, dove ritroverà Aleix Espargarò, attuale pilota Aprilia e dal prossimo anno tester della casa giapponese.

Honda Racing Corporation welcome Romano Albesiano as Technical Director. From the start of 2025, Albesiano will oversee HRC’s MotoGP project and the continued development of the Honda RC213V machine as Technical Director.https://t.co/UeQOCM1C4T — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) October 4, 2024

