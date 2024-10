MotoGP | GP Giappone: Lorenzo Savadori sostituisce Miguel Oliveira

MotoGP GP Giappone Aprilia Trackhouse Racing – Il Team Trackhouse ha annunciato che sarà il tester Aprilia Lorenzo Savadori a sostituire l’infortunato Miguel Oliveira nel Gran Premio del Giappone, 16esima tappa della MotoGP 2024.

Il pilota portoghese aveva riportato la frattura del polso destro in un high-side avvenuto nelle prove libere 1 del venerdì di Mandalika, durante il Gran Premio d’Indonesia.

Lunedì, il pilota è stato ricoverato all’ospedale Sant’Ana di Parede di Lisbona, dove il dottor Gonçalo Moarais Sarmento e il suo team hanno eseguito una procedura chirurgica per impiantare una placca e stabilizzare l’osso.

“Prima di tutto, voglio esprimere le mie speranze che Miguel (Oliveira) possa tornare presto e avere una pronta guarigione! Per quanto riguarda il Gran Premio del Giappone, non giro a Motegi dal 2010, quindi è da più di 14 anni, ma è una bella pista e non vedo l’ora di iniziare le prove libere 1. Sono contento di fare il mio debutto con il Trackhouse Racing Team e ovviamente continueremo a lavorare sulla moto per migliorarla.”

