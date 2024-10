MotoGP | GP Giappone, Marini: “Voglio godermi l’intero weekend”

MotoGP GP Giappone Repsol Honda – E’ un Luca Marini emozionato quello che ha parlato del prossimo Gran Premio del Giappone, 16esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il pilota pesarese ci arriva infatti da pilota ufficiale Honda HRC, un momento speciale per chiunque abbia indossato i colori del Repsol Honda Team.

Lo scorso anno il #10 della casa giapponese non corse a causa di un infortunio, mentre nel 2022 ottenne il sesto posto quando era in sella alla Ducati.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Giappone Motegi Honda Repsol MotoGP 2024

“Non vedo l’ora di correre in Giappone come pilota HRC. È un paese incredibile e arrivarci con questa moto e questi colori è qualcosa che molte persone sognano, voglio godermi l’intero weekend. Ovviamente, il modo migliore per divertirsi è in pista e so che possiamo essere di nuovo forti come a Misano e in Indonesia prima dell’incidente di domenica. Abbiamo una settimana di pausa in arrivo, quindi sono determinato a partire con un’altra spinta e a mostrare cosa possiamo fare.”

