MotoGP | GP Giappone, Bagnaia: “Cercheremo di essere subito competitivi”

MotoGP GP Giappone Ducati – Pecco Bagnaia arriva in Giappone con 21 punti da recuperare a Jorge Martin nella classifica generale.

Il Campione in carica della Ducati è reduce dalla vittoria nella Sprint di Mandalika e dal terzo posto nella gara “lunga” della domenica e in quest’ultima così come accaduto anche a Misano 2 (anche se lì la situazione era molto più accentuata, ndr) ha faticato nelle prime fasi di gara. Ecco cosa ha detto il #1 della “Rossa” a due ruote.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2024

“Il Giappone è una delle mie mete preferite e quindi sono davvero felice di poter correre qui questo fine settimana. Rispetto all’Indonesia il clima è diverso e quindi anche le condizioni della pista saranno molto differenti; in più potrebbe piovere, perciò sarà importante essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione. Lavoreremo anche sodo per cercare di tornare ad essere più competitivi nelle prime fasi iniziali della gara, che è quello che ci è mancato un po’ domenica scorsa. Sono pronto e non vedo l’ora di tornare in pista.”

