MotoGP | GP Giappone Gara, Morbidelli: “Le KTM sono tostissime da superare”

MotoGP GP Indonesia Ducati Pramac – Franco Morbidelli ha corso una buona gara al Mobility Resort Motegi, teatro del Gran Premio del Giappone, 16esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il pilota italo-brasiliano del Pramac Racing che guida una Ducati Factory GP 24 ha infatti chiuso quinto dopo essere partito dalla seconda fila, sesto tempo. Ecco cosa ha detto il pilota Pramac Ducati ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Gara GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2024

“E’ un buon momento, sono molto tranquillo a casa, con la Francy, con mia mamma, con tutti. I primi giri sono fondamentali per la buona riuscita della gara. Ancora non sono così incisivo in quella fase e cercheremo di capire come migliorare e lavoreremo su quella fase. In questa gara mi sembrava di aver fatto una buona partenza, ma poi alla curva 3 mi sono toccato con Marquez e ho perso posizioni. Con Binder ci siamo superati un paio di volte. L’ho superato alla curva 5 ma sono andato lungo, è stata tosta. Le KTM sono tostissime da superare, sia Jack (Miller) ad inizio gara che poi Brad (Binder). Ho passato Brad alla curva 1, mi sono buttato dentro sperando che non succedesse niente.”

