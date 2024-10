MotoGP | Gp Giappone Gara, Alex Marquez: “Dovremo fare un long lap, non sono d’accordo. Le regole non sono uguali per tutti”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez non ha chiuso il Gran Premio del Giappone, sedicesima tappa del Motomondiale 2024.

Domenica da dimenticare per Alex Marquez fuori dopo nemmeno un giro in un contatto con un altro pilota. Qualche graffio e soprattutto un long lap penalty in Australia da scontare il bottino amaro del 16º round di questo 2024.

Dichiarazioni Alex Marquez Gp Giappone MotoGP 2024

“Ho commesso un errore alla curva 11 che mi ha fatto andare un po’ fuori traiettoria e nel tentativo di tornare nella mia posizione sono entrato in contatto con Mir che mi ha fatto cadere. Le nostre moto si sono agganciate e gli chiedo scusa per averlo messo fuori gara. Ora tocca recuperare per Australia. Dovremo fare un long lap, anche se non sono d’accordo: sette giorni fa nella curva 3 un altro pilota mi ha toccato alla stessa maniera e non è stato fatto nulla. Dimostra che le regole non sono uguali per tutti, ma faremo di ragion virtù”.

