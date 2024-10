MotoGP | Bagnaia vince e accorcia ancora su Martin: gli highlights del GP a Motegi [VIDEO]

MotoGP GP Giappone – Vi riportiamo gli highlights dell’ultimo Gran Premio del Giappone, 16° appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP. Al termine di una gara condotta fin dal primo giro, l’italiano della Ducati è riuscito a concretizzare al meglio un fine settimana vissuto da assoluto protagonista, lasciandosi alle spalle il rivale per il campionato Jorge Martin e la Ducati Gresini di Marc Marquez.

Dopo uno start superbo, Pecco si è messo al comando della corsa ed ha mantenuto la posizione fino alla bandiera a scacchi, portando il ritardo su Martin da appena dieci punti. Un gap che tiene aperti i giochi in vista delle ultime quattro prove di quest’annata. Con il quarto piazzamento ha trovato posto Enea Bastianini, protagonista di un brutto start che non gli ha permesso di giocarsi delle chance importanti per la vittoria della corsa, seguito da Franco Morbidelli, Brad Binder, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

Infine, a chiudere la top dieci, Aleix Espargarò e Jack Miller. Costretto alla caduta Pedro Acosta già nelle prime fasi della corsa mentre occupava la seconda piazza. Appuntamento tra due settimane per la splendida trasferta in terra australiana di Phillip Island.





5/5 - (15 votes)