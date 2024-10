MotoGP | GP Giappone, Di Giannantonio: “Sono carico”

MotoGP GP Giappone Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio sta pian piano tornando competitivo dopo l’infortunio alla spalla sinistra avvenuto al Red Bull Ring.

Il pilota romano del VR46 Racing Team, che sta pian piano ritrovando la forma e il feeling con la sua Ducati Desmosedici GP 23, ha fatto uno step a Mandalika, dove pur non raccogliendo punti, ha fatto vedere buone performance. Ecco cosa ha detto “Diggia”.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Gp Preview Gp Giappone Motegi MotoGP 2024

“Sono carico, in Indonesia è stato un weekend positivo. Anche se non ho raccolto punti, sono stato molto veloce e non vedo l’ora di tornare in pista. Il tracciato di Motegi è tanto diverso, ma spero di trovare sensazioni simili a quelle della prima parte di Campionato. Abbiamo fatto uno step in avanti a Mandalika e, l’anno scorso qui sull’asciutto sono andato molto bene. Potrebbe essere una pista amica!”

