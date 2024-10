MotoGP | GP Giappone, Bezzecchi: “Momento positivo, sto guidando bene”

MotoGP GP Giappone Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi dopo il quarto posto nella Sprint indonesiana e il quinto in gara, è pronto ad affrontare il Gran Premio del Giappone, 16esima tappa della MotoGP 2024.

Il pilota riminese del VR46 Racing Team in quel di Motegi ha conquistato il suo primo podio in carriera nel Campionato in Moto3 nel 2018 e punta ad inserirsi nella lotta per il podio.

Ecco cosa ha detto il “Bez” che lo scorso anno raccolse un sesto posta nella gara Sprint e il quarto nella gara “lunga” della domenica.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Preview Gp Giappone Motegi MotoGP 2024

“Sono contentissimo di andare in Giappone: un paese che amo molto. Mi piace il cibo, sono cresciuto con i cartoni animati giapponesi, adoro i fan, sono davvero carinissimi e mi piace tanto, tanto, tanto anche la pista. Lì ho centrato il mio primo podio in assoluto del Campionato e l’anno scorso ho sfiorato il podio sul bagnato. Arriviamo da due podi sfiorati, tre con quello della Sprint, è un momento positivo, sto guidando bene. Continuiamo così.”

5/5 - (15 votes)