MotoGP | Gp Giappone Day 1, Bagnaia: “Sono molto contento”

MotoGP GP Giappone Ducati – E’ un Pecco Bagnaia soddisfatto quello che ha parlato al termine della prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone, 16esima tappa della MotoGP 2024.

Al Mobility Resort Motegi il #1 della Ducati ha lavorato bene con la sua squadra, trovando subito un ottimo feeling con la sua Desmosedici GP 24 Factory.

Alla fine è mancato solo il time attack (errore all’ultimo tentativo, ndr) ma il settimo tempo lo proietta direttamente in Q2. Ecco cosa ha detto il pilota piemontese ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2024

“E’ stata una giornata molto positiva, mi sono subito trovato bene. Questa pista si adatta bene al mio stile di guida, mi è mancato il time-attack, sono arrivato lungo alla curva 11, ma per il resto è tutto ok, la moto mi piace e domani faremo un’ulteriore step, siamo sulla strada giusta. Questa pista assomiglia all’Austria e come grip a Jerez, mi piace sfruttare i miei punti di forza, frenare ed entrare forte in curva. Durante la giornata siamo migliorati molto, soprattutto al T3. Era fondamentale lavorare sul passo e siamo riusciti a farlo, sono estremamente contento.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 Scelta Gomme GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2024

“Parlando di quanto successo a Mandalika, la gomma non è stata subito performante perchè all’inizio non avevo strada libera e non potevo spingere subito in frenata e di conseguenza anche sulla posteriore, mentre una volta avuta pista libera, ho girato subito 6/7 decimi più veloce. E’ accaduta la stessa cosa anche ad Enea (Bastianini). Per quanto riguarda questa gara, la Sprint va bene ma cala tanto, credo che alla fine per domenica la media sia la scelta giusta.”

