MotoGP | Gp Giappone Day 1, Bezzecchi: “Subito ottimo feeling”

MotoGP GP Giappone Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi è partito col piede giusto a Motegi, teatro del Gran Premio del Giappone, 16esima tappa della MotoGP 2024.

Il #72 del VR46 Racing Team sesto nella mattinata, ha centrato l’accesso diretto in Q2 nelle pre-qualifiche proprio sulla bandiera a scacchi con un giro lanciato di 1.44.209.

Ecco cosa ha detto il “Bez” che lo scorso anno raccolse un sesto posto nella gara Sprint e il quarto nella gara “lunga” della domenica.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Day 1 Gp Giappone Motegi MotoGP 2024

“Da subito, considerata anche la pioggia, ho avuto un ottimo feeling. Sono contento in generale anche se abbiamo fatto un po’ fatica con il time attack. Ho preso la Q2 proprio per un pelo, ma la sapevamo perché qui c’è un grip maggiore rispetto a Mandalika e queste condizioni sono sempre più complicate per noi. In ogni caso continuiamo a lavorare e capiamo il meteo per domani.”

5/5 - (15 votes)