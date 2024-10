MotoGP | Gp Giappone Day 1, Bastianini: “Giornata abbastanza complessa”

MotoGP GP Giappone Ducati – Il Day 1 del Gran Premio del Giappone ha visto Enea Bastianini chiudere al quinto posto, il riminese accede quindi direttamente alla Q2 di Motegi.

La giornata del pilota della Ducati è stata abbastanza complessa, inizialmente ha sofferto, poi una volta trovata la giusta strada è caduto, concentrandosi solo nel finale sul time-attack. Ecco cosa ha detto la “Bestia”.

“E’ stata una giornata abbastanza complessa. All’inizio ho sofferto un po’: non sono riuscito ad andare forte in mattinata e nel pomeriggio le cose stavano andando in maniera simile. Abbiamo poi fatto una modifica al set up che mi stava aiutando, ma poi sono caduto perché mi è rimasto incastrato il piede mentre tentavo di inserire la seconda, finendo per mettere la quarta e perdendo l’anteriore. Dopo questa caduta mi sono concentrato sul time attack. Ho utilizzato la prima gomma per trovare il giusto feeling ed ho spinto nel finale, ottenendo un buon tempo. Era importante chiudere nella Q2, ma al momento il mio passo non è tra i migliori.”

