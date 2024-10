MotoGP | Gp Giappone Day 1, Marc Marquez: “La scelta della gomma sarà fondamentale”

MotoGP Ducati Gresini – Il secondo tempo ottenuto nelle pre-qualifiche potrebbe far pensare ad un Marc Marquez soddisfatto, invece l’otto volte iridato ha più di un dubbio dopo il Day 1 del GP del Giappone.

Il #93 del Gresini Racing ha vissuto una giornata strana e più volte ha cambiato moto durante il turno per provare a risolvere i problemi che lo rallentavano.

Nelle ultime due uscite le cose sono migliorate, ecco cosa ha detto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 Gp Giappone MotoGP 2024

“E’ stata una giornata strana, ho cambiato moto tante volte. Non mi trovavo bene, poi nelle ultime due uscite abbiamo cercato qualcosa di diverso e mi sono sentito meglio. Purtroppo non abbiamo fatto giri di qualità con la gomma usata e quindi non sappiamo dove siamo con quel pneumatico. La scelta della gomma per la gara sarà fondamentale, la soft cala tanto, ma quando ti fermi durante il turno al box poi diventa un’incognita in gara. Guarderemo i dati, abbiamo la stessa mescola della scorsa stagione.”

