MotoGP | GP Giappone, Bastianini: “La pista di Motegi mi è sempre piaciuta”

MotoGP GP Giappone Ducati – Enea Bastianini arriva a Motegi, teatro del Gran Premio del Giappone dopo la caduta avvenuta nella gara della domenica di Mandalika.

Il #23 della Ducati stava recuperando terreno sui primi due mentre era in terza posizione, quando ha perso il controllo della sua Desmosedici GP 24 del Team ufficiale.

La “Bestia” che non corre da due anni in Giappone, proverà a dare il massimo per cercare di rimanere in gioco per il Titolo almeno matematicamente, ecco cosa ha detto il riminese.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2024

“Sono contento di tornare subito in pista e potermi lasciare definitivamente alle spalle la gara di domenica scorsa. Sono due anni che non corro in Giappone, ma la pista di Motegi mi è sempre piaciuta e ultimamente siamo stati veloci più o meno su tutte le piste. Il distacco in Campionato comincia ad essere tanto, ma ancora non è matematicamente impossibile. Sarà importante rimanere concentrati in queste ultime gare, dare il massimo e provarci sempre.”

