MotoGP | Gp Germania: Remy Gardner sostituirà Alex Rins

MotoGP Yamaha Monster – Sarà Remy Gardner, rider Yamaha Superbike a sostituire l’infortunato Alex Rins nel Gran Premio di Germania.

Il pilota spagnolo si era infortunato subito dopo la partenza ad Assen, vittima di un brutto high-side, riportando lesioni al polso e alla caviglia destra. Operato rientrerà dopo la pausa estiva.

Dichiarazioni Alex Rins Gp Germania Sachsenring MotoGP 2024

“L’intervento è andato bene e ora sto tornando a casa. Purtroppo salterò il prossimo GP, ma spero di tornare molto presto. Nonostante questo ostacolo, la nostra motivazione a continuare a lavorare è più alta che mai.”

Dichiarazioni Remy Gardner Gp Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Prima di tutto, spero che Álex possa guarire in fretta e gli auguro il meglio. Sono davvero entusiasta di questa sfida. Voglio solo dire ‘Grazie mille’ alla Yamaha per aver creduto in me per questo fine settimana. Lo userò come una grande esperienza per imparare. È una moto nuova e tornare in MotoGP per una gara è sempre una bella esperienza, quindi non vedo l’ora di godermi questo weekend e sono estremamente felice per questa opportunità. Ancora una volta un grande ‘Grazie’ a Yamaha.”

4.5/5 - (2 votes)